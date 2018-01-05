Facebook Twitter Rss

Birleşmiş Milletler İran için toplanıyor

Birleşmiş Milletler İran için toplanıyor.18809
  • Giriş : 05.01.2018 / 08:11:00

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi, bu kez İran için toplanıyor.

Facebook Twitter
Yazı Boyutu:

Büyüyen Beşik

Yeni zamlar ve hayat pahalılığı nedeniyle İran'da sokağa dökülen halk ve İran yönetiminin sert tepkisini görüşmek üzere Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi toplanma kararı aldı.

ABD toplantıda İran'da devam eden protestoları gündeme getirmek  istiyor ancak Washington yönetimini İran'ın iç işlerine karışmakla suçlayan  Rusya, toplantıda İran'daki gelişmelerin görüşülmesi için konseyden oylama talep  edebilir.

İran'daki gelişmelerin görüşülmesi için oylama talep edilmesi  durumunda ise konseyin 15 üyesinden 9'unun onayı gerekiyor.

ABD'nin BM Daimi Temsilcisi Nikki Haley, İran'da devam eden  protestolar ve şiddet olaylarıyla ilgili BMGK'ye acil toplanma çağrısı  yapacaklarını söylemişti.

ABD Başkanı Donald Trump ise "Yozlaşmış olan hükümetlerini geri almak  için çalışan İran halkına saygı duyuyorum. Zamanı geldiğinde ABD'den büyük destek  göreceksiniz." açıklamasını yapmıştı.

İran, ülkede devam eden protestolarla ilgili olarak içişlerine  karışmakla suçladığı ABD'yi BM'ye  şikayet etmiş, İran'ın BM Daimi Temsilcisi  Gholamali Khoshroo, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres ve BMGK'ye gönderdiği  mektupta, "ABD hükümeti gösterilere destek verme bahanesiyle anlamsız bir şekilde  İran'ın içişlerine müdahale eylemlerini artırdı. ABD Başkanı  ve Başkan  Yardımcısı , çok sayıda saçma tweet ile İranlıları tahrik edici eylemlere teşvik  etti." ifadelerini kullanmıştı.

İran'daki olaylar, 28 Aralık 2017'de Meşhed'de bir grup göstericinin,  ülkedeki hayat pahalılığı, işsizlik, yolsuzluk gibi sorunları protesto etmesiyle  başlamıştı. Kısa sürede rejim karşıtı gösterilere dönüşen protestolar, Tahran,  Kirmanşah, Senendeç, Zencan, Şiraz, Kum, Ahvaz, Zahidan, Erak, Hurrem Abad gibi  pek çok kente yayılmıştı.

Ülke genelindeki olaylarda 20'den fazla kişi hayatını kaybetmiş,  binden fazla gösterici gözaltına alınmıştı.

TRT

Muğla'de deprem! Açıklama geldi

ABD'de köpekbalıkları bile dondu

Facebook Twitter Yahoo Google Linkedin Stumbleupon Delicious

 DİĞER HABERLER

Putin'in ziyaret ettiği üs havaya uçuruldu!

Putin'in ziyaret ettiği üs havaya uçuruldu!

Suriye'de bulunan hava üssünde 7 savaş uçağının yok edildiği ortaya çıktı.

Kamuda büyük değişim!

Kamuda büyük değişim!

Kamuda yapılacak köklü değişiklikler için 5 ayrı komisyon kuruldu.

 

Cenk Tosun rekorla transfer oldu!

Cenk Tosun rekorla transfer oldu!

Genç futbolcu Cenk Tosun, rekor denecek bir ücretle Everton'a transfer oldu.

BBP Genel Merkezi'nde olay

BBP Genel Merkezi'nde olay

Ankara'da Büyük Birlik Parti Genel Merkezi'nde yangın çıktı.

 

Dışişleri'nden İran açıklaması!

Dışişleri'nden İran açıklaması!

Dışişleri Bakanlığı, İran'da yaşanan gelişmelerle ilgili açıklama yayınladı.

'Türkiye Rus füzeleri ile NATO'ya girdi'

'Türkiye Rus füzeleri ile NATO'ya girdi'

Türkiye ile Rusya arasında yapılan S-400 anlaşması Avrupa'nın dilinde.


*

*


*
YAZARLAR
RÖPORTAJ

Ediz Hun, haberaktuel.com mikrofonlarına konuştu

Ediz Hun, haberaktuel.com mikrofonlarına konuştu

Yeşilçam'ın yıldız ismi Ediz Hun, senelerce süren sanat yaşamını haberaktuel.com'a anlattı.

VİDEOLAR
Paykasa
SON DAKİKA HABERLER
GÜNDEM
SİYASET
SPOR
EĞİTİM
MAGAZİN
Facebook Twitter Rss

Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz kullanılamaz.
Görsel Tasarım: Capitol Medya