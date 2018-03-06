Birleşmiş Milletler konvoyu Doğu Guta'da
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in ateşkes çağrısına karşın kanlı saldırılarına devam eden ve Doğu Guta'da katliam yapan Esad rejimine kınama geldi. Konuya ilişkin açıklama yapan BM İnsan Hakları Konseyi, yardım konvoylarının da bölgeye ulaştığını duyurdu.
Son dakika haberi! Uluslararası yardım konvoyu, Suriye ordusunun son kontrol noktasını da geçerek Doğu Guta'ya girdi.
Birleşmiş Milletler yetkilileri, konvoydaki yardımların dağıtılmasının gün boyu sürebileceğini söylüyor.
Konvoyun ancak gece saatlerinde Doğu Guta'dan çıkabileceği belirtiliyor. Birleşmiş Milletler ve diğer yardım örgütlerinin organize ettiği konvoyda 46 kamyon bulunuyor.
Gıda ve sağlık malzemeleri taşıyan konvoyun 27 bin 500 kişinin ihtiyacını karşılayacağı söyleniyor.
Esad rejiminin aralıksız bombardımana tuttugu Doğu Guta'da 400 bin sivil yaşıyor. Son iki haftadır ölenlerin sayısı 600'ü aştı.
Suriye ordusu yürütülen kara operasyonunda Doğu Guta'nın yüzde 36'sını ele geçirdiğini duyurdu.
BM'DEN ESAD'A KINAMA
Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Konseyi de, Beşşar Esad rejiminin Doğu Guta'da sürdürdüğü insan hakları ihlallerini "şiddetle" kınayan karar tasarısını kabul etti
NTV
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