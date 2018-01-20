Bitcoin işlemi yapan şirketlere soruşturma!
Bitcoin ile işlem yapan vatandaşlara kötü haber! 3 şirkete soruşturma başlatıldığı bildirildi.
Arynewsde yer alan habere göre ABDnin vadeli işlem piyasalarını denetleyen otoritesi CTFC bu üç şirketten ikisinin Bitcoin ve diğer kripto para birimleri işlemlerine dahil olduğu, Cabbage Tech Corp. Ticari isimli ve Coin Drop Markets ismiyle işlem yapan bir şirketin de kripto para uzmanlığı karşılığında müşterilerinden para aldığı fakat bu hizmeti hiç vermediği gerekçesiyle dava edildiğini belirtti.
New York Bölge Mahkemesi verilerine göre dava edilen şirketlerden bir diğeri ise İngiltere merkezli Enterpreneurs Headquarters Ltd.. Şirketin 600den fazla yatırımcıdan 1.1 milyon dolar değerinde Bitcoini isteyerek diğer müşterilerin işlemlerini finanse ettiği ve bir saadet zinciri oluşturduğu iddia ediliyor.
CFTC Direktörü James McDonald yaptığı açıklamada Bitcoine ve diğer kripto paralara karşı hızla artan kamuoyu ilgisi kötü niyetli aktörlere de yeni fırsatlar sağlamış oldu dedi. Coin Drop Marketsin web sitesinin kaldırıldığı belirtiliyor.
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