Bitkilerin geleceği masaya yatırılıyor
Bu çerçevede sektörün geleceğinin uluslararası ortamda masaya yatırılacağı ve hazırlıkları tamamlanan I. Uluslararası Tıbbi Aromatik Bitkiler Kongresi (TABKON’17) 9-12 Mayıs 2017 tarihleri arasında Konya’da gerçekleştirilecek.
Orman ve Su İşleri Bakanlığı tarafından daha önce Afyonkarahisar’da Şubat 2015 ve Mart 2016 tarihlerinde Tıbbi Aromatik Bitkiler Çalıştay’ları gerçekleştirilmiş ve bu çalıştaylar neticesinde, ülkemizin uluslararası nitelikte bir kongreye ihtiyaç duyduğu tespit edilmişti.
Bu çerçevede Orman ve Su İşleri Bakanlığı’nın himayelerinde Necmettin Erbakan Üniversitesi tarafından gerçekleştirilecek TABKON 17’nin hazırlıkları başladı ve kongreye, Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı, Afyon Kocatepe Üniversitesi, Konya Büyük Şehir Belediye Başkanlığı ile birlikte çok sayıda sivil toplum kuruluşu da destek verdi.
Kongrenin Ana Teması “Tabii ve Sağlıklı Hayat” Olarak Belirlendi
Ana teması “Tabii ve Sağlıklı Hayat” olarak belirlenen uluslararası kongreye gönderilen bildiri sayısı 2 bin adeti aştı. Ülkemizden ve dünyadan çok sayıda bilim insanının, araştırmacının ve sektör temsilcisinin katılacağı kongreye 600-700 kişinin gelmesi bekleniyor.
Kongrede geleneksel bitkisel tedavinin doğduğu Anadolu’da geçmişten gelen bilgi birikimi dikkate alınarak, şimdiye kadar yapılan bilimsel araştırma sonuçları, sektörün güncel problemleri, bireysel ve kurumsal tecrübeler değerlendirilecek, geleceğe yönelik milli hedef ve stratejilere odaklanılarak tıbbi ve aromatik bitkilerin bilimsel katma değeri tespit edilecek.
Ülkemizin Potansiyel Zenginliği Ekonomiye Kazandırılacak
Bu kongrenin tıbbi aromatik bitkilerin alternatif tıp, kozmetik ve beslenme alanlarında kullanımın etkin bir şekilde yaygınlaştırılması açısından çok önemli olduğunu belirten Orman ve Su İşleri Bakanı Prof. Dr. Veysel Eroğlu ise ”Ayrıca bu kongre, sektörde disiplinler arası işbirliğinin artırılması, ülkemizin potansiyel zenginliğinin ekonomiye kazandırılması, yerelde ve dünyada oluşmuş bilgi birikimin uygulamaya aktarılması bakımından önemli bir işlev görecek” değerlendirmesinde bulundu.
Kongrenin ülkemiz ormancılığı, tarımı ve sağlığı açısından bir fırsat penceresi olacağının altını çizen Prof. Dr. Veysel Eroğlu “Bakanlık olarak tıbbi ve aromatik bitki üretimini ve ihracatını artırmak için çalışmalar yürütüyoruz. Bu çalışmalar doğrultusunda ülkemizin ilk ve tek Tıbbi ve Aromatik Bitkiler Merkezi’ni 2013 yılında Afyonkarahisar’da tamamladık” dedi.
Hedef 2023’te 5 Milyar Dolarlık İhracat
Bu çerçevede 2016 yılı odun dışı orman ürünleri ihracatının 503 milyon dolar olarak gerçekleştiğini ifade eden Prof. Dr. Eroğlu “2016 yılı en fazla odun dışı orman ürünleri ihracatı yaptığımız ürünler Kekik, Defne, Kestane, Adaçayı, Keçiboynuzu, Çam fıstığı ve Mantar olarak gerçekleşti. Bizim hedefimiz ise Cumhuriyetimizin 100. yılı olan 2023’de odun dışı orman ürünlerinde 5 milyar dolar ihracat yapmayı başarmak. Sadece ağaç yetiştirmiyor, sadece odun üretmiyor, aynı zamanda odun dışı orman ürünlerinin üretimi ve ihracatı için de çalışmalar yürütüyoruz” diye konuştu.
Bakanlık olarak bu kongreye destek vermekten mutluluk duyduklarını belirten Orman ve Su İşleri Bakanı Prof. Dr. Veysel Eroğlu “Kongrenin sektörün gelişimi açısından çok faydalı ve verimli olacağını düşünüyorum. Bu alana Bakanlık olarak her türlü desteği vermeye hazırız” diyerek sözlerini tamamladı.
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