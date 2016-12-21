Bitlis'te 3 belediye başkanı tutuklandı
Terör soruşturması kapsamında düzenlenen operasyonda Mutki, Hizan ve Hizan belediye başkalarının tutuklandığı ortaya çıktı.
Terör örgütü PKK'nın faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik düzenlenen operasyon hakkında Bitlis Valiliğinden açıklama geldi.
Açıklamada, “14 Aralık 2016 tarihinde Bitlis Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında ‘terör örgütü üyesi olmak, terör örgütü adına eylem ve faaliyetlerde bulunmak, terör örgütüne yardım ve yataklık etmek suçlaması’ ile 3 şahsa yönelik olarak Mutki ve Hizan ilçeleri ile merkeze bağlı Yolalan beldesi ve Diyarbakır ilinde 8 adrese eş zamanlı olarak operasyon icra edilmiştir. Operasyon neticesinde yakalanarak gözaltına alınan ve emniyetteki ifadelerinin tamamlanmasının ardından 20 Aralık 2016 tarihinde adli makamlara sevki sağlanan; Demokratik Bölgeler Partisinden (DBP) Mutki İlçesi Belediye Başkanı Ö.B., Hizan İlçesi Belediye Başkanı İ.U. ve Yolalan Belde Belediye Başkanı F.A. tutuklanarak Bitlis E Tipi Ceza İnfaz Kurumuna teslim edilmiştir. Terör örgütleri ve bu örgütlerin gerçekleştirdikleri eylemlere karşı mücadelemiz, halkımızın desteğini alan güvenlik güçlerimizin titiz, özverili ve koordineli çalışmalarıyla kararlıkla devam etmekte ve edecektir” denildi.
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