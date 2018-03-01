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Bitlis'te FETÖ'den 6 kişi gözaltına alındı!

Bitlis'te FETÖ'den 6 kişi gözaltına alındı!.14171
  • Giriş : 01.03.2018 / 08:16:00
  • Güncelleme : 01.03.2018 / 08:28:39

FETÖ soruşturması kapsamında 3 ilde operasyonlar düzenlendi.

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Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması soruşturması kapsamında Bitlis merkezli 3 ilde düzenlenen operasyonlarda örgütle bağlantılı 6 kişi gözaltına alındı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince, FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik çalışma yürütüldü. Bu kapsamda FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün il yapılanmasında faaliyet gösterdikleri şüphesiyle 7 kişiye yönelik Bitlis merkezli, Muş ve Van'da gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonlarda, V.Ç, M.E.Y, V.K, V.C, T.B ve M.Ö gözaltına alındı. Terör örgütleri ve bu örgütlerin gerçekleştirdikleri eylemlere karşı mücadelenin, halkın desteğini alan güvenlik güçlerince kararlıkla devam edeceği vurgulandı.

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