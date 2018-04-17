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Bitlis'te FETÖ operasyonu: 25 kişi gözaltında

Bitlis'te FETÖ operasyonu: 25 kişi gözaltında.14171
  • Giriş : 17.04.2018 / 16:30:00

FETÖ operasyonu kapsamında Bitlis'te operasyon düzenlendi.

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Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın üyelerine yönelik harekete geçen Bitlis Cumhuriyet Başsavcılığı, örgüt ile bağlantılı 25 kişi hakkında gözaltı kararı bulunduğubu belirtti.

Açıklamada, gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin  devam ettiği kaydedildi.

TRT

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