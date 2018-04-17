Bitlis'te FETÖ operasyonu: 25 kişi gözaltında
Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın üyelerine yönelik harekete geçen Bitlis Cumhuriyet Başsavcılığı, örgüt ile bağlantılı 25 kişi hakkında gözaltı kararı bulunduğubu belirtti.
Açıklamada, gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin devam ettiği kaydedildi.
TRT
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