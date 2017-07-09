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Bitlis'te mayın patladı: 2 asker şehit

Bitlis'te mayın patladı: 2 asker şehit.13866
  • Giriş : 09.07.2017 / 08:10:00

Bölücü terör örgütü PKK'nın yola tuzakladığı mayının patlamasının ardından 2 asker şehit oldu.

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PKK'lıların hain tuzaklarından birisi bu kez de Bitlis'in Hizan ilçesinde infilak etti. Yola döşenmiş mayın infilak edince 2 askerimiz şehit oldu, 1 sivil ise yaralandı.

Alınan ilk bilgilere göre; olay bu gün gece saatlerine doğru Tatvan - Hizan Karayolunun Hazro Deresi Mevkiinde meydana geldi. İçerisinde askerlerin bulunduğu araç Hazro Deresi Mevkiinden geçtiği sırada PKK'lı teröristlerce önceden yola tuzaklanan mayın infilak ettirildi. Mayının infilak ettirilmesinin ardından ise PKK'lı teröristlerce araca ateş açılması sonucu çatışma çıktı.

Bölgedeki çatışma devam ederken yaşanan acı olayda 2 asker şehit oldu, aynı araçta bulunan sivil bir vatandaş ise ağır şekilde yaralandı.

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