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Bitlis'ten acı haber geldi

Bitlis'ten acı haber geldi.10553
  • Giriş : 25.06.2018 / 15:34:00

Bitlis'te teröristlerce ateş açılması sonucu 1 asker şehit oldu.

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Büyüyen Beşik

Bitlis Çeltikçi Jandarma Komutanlığı sorumluluk bölgesinde Aşağıyolak köyünde yapılan operasyonda açılan ateş sonucu 1 asker şehit olurken 2 asker de yaralandı.

Valilikten yapılan açıklamada, merkez ilçesi Çeltikli Jandarma Karakol Komutanlığı sorumluluk bölgesindeki Aşağıyolak köyü kırsalında saat 12.00 sıralarında PKK'lı teröristlere yönelik operasyon gerçekleştirildiği belirtildi.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
"İcra edilen operasyon esnasında, bölücü terör örgütü mensuplarınca taciz ateşi açılmıştır. Hain saldırıda, Jandarma Uzman Çavuş Cevdet Canördek şehit düşmüş, 2 askerimiz hayati tehlikesi olmayacak şekilde yaralanmıştır. Şehidimize Allah'tan rahmet ve yakınlarına başsağlığı, yaralı askerlerimize acil şifalar dileriz."

Açıklamada, güvenlik güçlerinin bölge halkının da desteği ile huzur ve güvenliği sağlamak maksadıyla, il genelinde teröristlerle mücadelesini kararlılıkla sürdürdüğü vurgulandı.

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