Facebook Twitter Rss

BM: 2016'da 5 bin göçmen boğuldu

BM: 2016'da 5 bin göçmen boğuldu.38816
  • Giriş : 24.12.2016 / 08:20:00

Birleşmiş Milletler, 2016'da yaşanan göçmen faciası için rakam verdi.

Facebook Twitter
Yazı Boyutu:


Avrupa'ya kaçmaya çalışırken tekne batması sonucu denizlerde boğulan mülteciler için Birleşmiş Milletler'den açıklama geldi.

BM, yaptığı açıklamada 2016 yılında 5 bin mültecinin Akdeniz'de boğulduğunu belirtti ve bunun bu güne kadarki en büyük rakam olduğunu kaydetti.

Birleşmiş Miletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (UNHCR), dün İtalya açıklarında batan iki göçmen botunun da bu rakama dahil olduğunu belirtti. Botların batması sonucu yaklaşık 100 kişinin hayatını kaybettiği tahmin ediliyor.

Sözcü William Spindler, "Bu, bu yıl her gün, Avrupa'da emniyet ya da daha iyi bir yaşam arayan ortalama 14 kişinin öldüğü anlamına geliyor" diye konuştu. Spindler, açıklamasında hayatını kaybeden göçmen sayılarındaki artışın kötü hava şartlarından ve devriye gezen gemilere yakalanmamak için kaçakçıların daha tehlikeli botlar ve yöntemler kullanmasından kaynaklandığını söyledi.

BM, Avrupa'nın göçmenlerin kıtaya güvenli bir şekilde varabilmesi için yasal yollar teşkil etmesi gerektiğini de kaydetti.

Spindler, ölümlerde artışın alarm verici olduğunu söyledi ve kaçakçıların binlerce göçmeni aynı anda yola çıkarmasının kurtarma çalışmalarını güçleştirdiğini belirtti.

Daha az kişi Avrupa'ya ulaştı, daha çok kişi öldü

Uluslararası Göç Örgütü (IOM) ise bu yıl bir önceki yıla kıyasla Avrupa'ya daha az göçmenin ulaştığını, ancak daha çok kişinin Avrupa'ya ulaşmaya çalışırken hayatını kaybettiğini bildirdi.

IOM'ye göre, 2015'te bir milyondan fazla insan denizi aştı, yaklaşık 3 bin 800 kişi yolda hayatını kaybetti. Bu yıl ise yaklaşık 359 bin göçmen deniz yoluyla Avrupa'ya ulaştı. Göçmenlerin çoğu Libya'dan İtalya'ya geçerek bu yolculuğu yapmaya çalıştı.

BBC

Kritik Erdoğan-Putin görüşmesi

Ünlü yazarın katilinden şok ifade!

Facebook Twitter Yahoo Google Linkedin Stumbleupon Delicious

 DİĞER HABERLER

Putin'den ateşkes açıklaması: Çok yakın

Putin'den ateşkes açıklaması: Çok yakın

Putin, Suriye'de ateşkes yapılması konusunda çok kararlı.

PKK'ya son uyarı: Vururuz!

PKK'ya son uyarı: Vururuz!

Neçirvan Barzani, PKK hakkında önemli açıklamalarda bulundu.

 

ABD itiraf etti: Başarısız olduk

ABD itiraf etti: Başarısız olduk

Amerika, Suriye polikasının başarısız olduğunu ve çöktüğünü itiraf etti.

Almanya'da OHAL sinyali

Almanya'da OHAL sinyali

Almanya saldırı sonrası Verileri Koruma Kanunu'nun kapsamını genişletti.

 

Rusya'da patlama!

Rusya'da patlama!

Rusya'da büyük bir patlama meydana geldiği, patlama sesinin geniş bir alandan duyulduğu kaydedildi.

Rusya'dan açıklama: İlişkiler donduruldu

Rusya'dan açıklama: İlişkiler donduruldu

Rusya, Amerika ile gerilen ilişkiler ile ilgili açıklama geldi.


*

*


*
YAZARLAR
RÖPORTAJ

Ediz Hun, haberaktuel.com mikrofonlarına konuştu

Ediz Hun, haberaktuel.com mikrofonlarına konuştu

Yeşilçam'ın yıldız ismi Ediz Hun, senelerce süren sanat yaşamını haberaktuel.com'a anlattı.

VİDEOLAR
Astropay Al Paykasa
SON DAKİKA HABERLER
GÜNDEM
SİYASET
SPOR
EĞİTİM
MAGAZİN
Facebook Twitter Rss

Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz kullanılamaz.
Görsel Tasarım: Capitol Medya