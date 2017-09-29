BM: 60'dan fazla kişi teknede ölmüş olabilir
Myanmar'daki katliamdan kaçan Arakanlı Müslümanları taşıyan tekne Bangladeş'teki Inani Plajı yakınlarında battı. Birleşmiş Milletler, 130 kişinin olduğu teknede 8'i çocuk en az 14 kişinin öldüğünü belirtti.
Faciayla ilgili açıklama yapan Birleşmiş Milletler (BM), ölenlerin sayısının 60'ı geçtiğini tahmin ettiklerini duyurdu.
BM, 25 Ağustos'tan bu yana Myanmar'daki şiddet olaylarından kaçarak Bangladeş'e sığınan Arakanlı Müslümanların sayısının 501 bine ulaştığını dün açıklamıştı.
TRT
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