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BM, Afrin için harekete geçiyor

BM, Afrin için harekete geçiyor.29306
  • Giriş : 28.03.2018 / 12:06:00

Birleşmiş Milletler, terörden temizlenen Afrin için harekete geçiyor.

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Türk Silahlı Kuvvetleri'nin terörden arındırdığı Afrin ile ilgili açıklama yapan BM İnsani İşlerden Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı Mark Lowcock, bölgeye sınır ötesi erişimin mümkün olduğunu belirtti.

Lowcock, BM Güvenlik Konseyi'nde kabul edilmesinin üzerinden 30 gün geçmesine rağmen Suriye'de hala uygulanamayan ateşkes kararının görüşüldüğü toplantıya telekonferansla katılarak, Konseye sahadaki gelişmelere ilişkin bilgi verdi.

Suriye'de son birkaç aydır şimdiye kadar en kötü insani krizlerden birinin yaşandığını vurgulayan Lowcock, "24 Şubat'ta kabul edilen BMGK kararına rağmen Doğu Guta'da askeri operasyonlar ve hava saldırılarında bin 700'den fazla kişi hayatını kaybetti, binlerce kişi yaralandı." dedi.

Şubat ayının ortasından itibaren 28 sağlık merkezine saldırı düzenlendiğini belirten Lowcock, son haftalarda Duma, Haresta, Sakba ve Kefer Batna'da binlerce kişinin yerinden edildiğini ve 80 bin kişinin Şam ve kırsalına gitmek zorunda kaldığını ifade etti.

Lowcock, yaklaşık 20 bin silahlı grup ve sivilin ise Suriye'nin kuzeyine geçtiğini anlattı.

Afrin'deki gelişmelere ilişkin de değerlendirmede bulunan Lowcock, 183 bin 500 kişinin Afrin'den ayrıldığını ve Tel Rıfat, Nubul-Zehra, Menbiç ve Haseke'ye gittiğini söyledi.

Lowcock, Afrin'de 50 bin ila 70 bin arasında kişinin bulunduğunu ve kente sınır ötesi insani erişimin mümkün olduğunu belirterek, ''Türk hükümeti bugün bize bu konuda istekli olduğunu iletti ve biz de çok kısa sürede konvoy göndermeyi planlıyoruz.'' dedi.

İdlib'deki insani durum için ''katastrofik'' değerlendirmesinde bulunan Lowcock, geçen aralık ayından beri kentte 400 bin kişinin saldırılar nedeniyle yerinden edildiğini ve yeterli derecede barınak olmayan kente Doğu Guta'dan da binlerce kişinin gelmeye başladığını aktardı.

Lowcock, ayrıca BM'nin gelecek hafta Rakka'ya insani değerlendirme amaçlı bir heyet göndereceğini söyledi.

TRT

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