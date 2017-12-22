BM'de olay sözler: Dünya satılık değil
İsrail'in Kudüs kararının görüşüldüğü Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda konuşma yapan Venezuela BM Daimi Temsilcisi Moncada, Amerika Birleşik Devletleri'ne resmen meydan okudu.
Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda ABD'nin Kudüs kararını geri almasını öngören bir tasarıyı oylandı. 128 ülkenin oylarıyla tasarı kabul edildi. 9 ülke ABD'nin kararını desteklerken, 35 ülke çekimser kaldı.
BM'deki oylamadan önce konuşma yapan Venezuela BM Daimi Temsilcisi Moncada, Filistin'e sahip çıktı ve ABD'nin sözünden çıkmayan bazı sözde Müslüman liderlere ders niteliğinde konuşma yaptı. Moncada, "Buradan ABD hükümetine sesleniyorum. Dünya satılık değildir, dünya satılık değildir. Artık Birleşmiş Milletleri provoke etmeyi sonlandır" ifadelerini kullandı.
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