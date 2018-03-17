BM'den açıklama: 48 bin sivil Afrin'den ayrıldı
Birleşmiş Milletler, Türk Silahlı Kuvvetleri ile Özgür Suriye Ordusu'nun ortak operasyon yürüttüğü Afrin'den 48 bin sivilin ayrıldığını bildirdi.
TRT
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