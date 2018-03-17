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BM'den açıklama: 48 bin sivil Afrin'den ayrıldı

BM'den açıklama: 48 bin sivil Afrin'den ayrıldı.31855
  • Giriş : 17.03.2018 / 14:02:00

Birleşmiş Milletler'den operasyonun sürdüğü Afrin ile ilgili açıklama geldi.

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Birleşmiş Milletler, Türk Silahlı Kuvvetleri ile Özgür Suriye Ordusu'nun ortak operasyon yürüttüğü Afrin'den 48 bin sivilin ayrıldığını bildirdi.

TRT

Erdoğan: Afrin'e girdik, giriyoruz

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