BM'den flaş Kıbrıs açıklaması
Cenevre'de Kıbrıs toplantısı başladı. BM Genel Sekreteri Gutteres, KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ve Nikos Anastasidas ortak basın toplantısı düzenlendi.
Birleşmiş Milletler Sekreteri, Kıbrıs için 'kalıcı ve sürdürülebilir bir çözüm' amaçladıklarını belirtti.
"Tarihi olarak ilk kez sadece Ada halkının değil garantör ülkeleri de aynı masa etrafında toplamış bulunuyoruz. Beyin fırtınası yaptık. Güvenlik ve garantiler konusundaki sorunların çözülmesi için fikir alışverişinde bulunduk. Son derece olumlu açılış görüşmeleri oldu."
"Tabi ki yapılacak şeyler bitmiş değil. Konferansa bugün devam edeceğiz. Mucize beklememek gerekiyor. Elle tutulur bir çözüm bekliyoruz. Bunun için ne kadar zaman harcamamız gerekiyorsa hedefimize ulaşmak için çalışacağız."
"Biz taraf tutmuyoruz. Hiçbir gizli amacımız yok. BM olarak görevimiz taraflara destek olmaktır. AB destek olmak için tam bir kararlılık göstermiş durumda. Burada amacımız konferansta nihai bir anlaşmaya varmaktır. Sürdürülebilir ve elle tutulur bir çözüm için çalışacağız. Bu çözümün bir umudun sembolü olmasını istiyoruz."
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