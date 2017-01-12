Facebook Twitter Rss

BM'den flaş Kıbrıs açıklaması

BM'den flaş Kıbrıs açıklaması.18809
  • Giriş : 12.01.2017 / 17:58:00

Kıbrıs ile ilgili Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri'nden açıklama geldi.

Facebook Twitter
Yazı Boyutu:


Cenevre'de Kıbrıs toplantısı başladı. BM Genel Sekreteri Gutteres, KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ve Nikos Anastasidas ortak basın toplantısı düzenlendi.

Birleşmiş Milletler Sekreteri, Kıbrıs için 'kalıcı ve sürdürülebilir bir çözüm' amaçladıklarını belirtti.

"Tarihi olarak ilk kez sadece Ada halkının değil garantör ülkeleri de aynı masa etrafında toplamış bulunuyoruz. Beyin fırtınası yaptık. Güvenlik ve garantiler konusundaki sorunların çözülmesi için fikir alışverişinde bulunduk. Son derece olumlu açılış görüşmeleri oldu."

"Tabi ki yapılacak şeyler bitmiş değil. Konferansa bugün devam edeceğiz. Mucize beklememek gerekiyor. Elle tutulur bir çözüm bekliyoruz. Bunun için ne kadar zaman harcamamız gerekiyorsa hedefimize ulaşmak için çalışacağız."

"Biz taraf tutmuyoruz. Hiçbir gizli amacımız yok. BM olarak görevimiz taraflara destek olmaktır. AB destek olmak için tam bir kararlılık göstermiş durumda. Burada amacımız konferansta nihai bir anlaşmaya varmaktır. Sürdürülebilir ve elle tutulur bir çözüm için çalışacağız. Bu çözümün bir umudun sembolü olmasını istiyoruz."

Cübbeli, Bilal Erdoğan'ı övdü

Facebook Twitter Yahoo Google Linkedin Stumbleupon Delicious

 DİĞER HABERLER

Başbakan Netanyahu'nun eşi ifade verdi

Başbakan Netanyahu'nun eşi ifade verdi

İsrail Başbakanı Netanyahu'nun eşi Sara Netanyahu ifade verdi.

Putin ile Erdoğan Astana'yı görüştü

Putin ile Erdoğan Astana'yı görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Putin Suriye konusunda görüşme yaptı.

 

Birleşmiş Milletler'den flaş Kıbrıs mesajı!

Birleşmiş Milletler'den flaş Kıbrıs mesajı!

Birleşmiş Milletler'den Kıbrıs görüşmeleri ile ilgili önemli bir açıklama geldi.

Kremlin'den Donald Trump için açıklama

Kremlin'den Donald Trump için açıklama

Kremlin'den ABD Başkanı Trump ile ilgili önemli bir açıklama geldi.

 

Rusya: ABD 20'den fazla sivili öldürdü

Rusya: ABD 20'den fazla sivili öldürdü

Rusya Genelkurmay Başkanı, Suriye ile ilgili önemli açıklamala geldi.

ABD Dışişleri Bakanlığı'nda PKK açıklaması

ABD Dışişleri Bakanlığı'nda PKK açıklaması

Amerikan Dışişleri Bakanlığı'ndan terör örgütü PKK için açıklama geldi.


*

*


*
YAZARLAR
RÖPORTAJ

Ediz Hun, haberaktuel.com mikrofonlarına konuştu

Ediz Hun, haberaktuel.com mikrofonlarına konuştu

Yeşilçam'ın yıldız ismi Ediz Hun, senelerce süren sanat yaşamını haberaktuel.com'a anlattı.

VİDEOLAR
Astropay Al Paykasa
SON DAKİKA HABERLER
GÜNDEM
SİYASET
SPOR
EĞİTİM
MAGAZİN
Facebook Twitter Rss

Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz kullanılamaz.
Görsel Tasarım: Capitol Medya