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BM'den flaş Kuzey Kore kararı!

BM'den flaş Kuzey Kore kararı!.18809
  • Giriş : 12.09.2017 / 08:49:00
  • Güncelleme : 12.09.2017 / 08:46:51

Birleşmiş Milletler (BM), Kuzey Kore ilgili son kararını verdi.

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Balistik füze denemeleri ile Amerika Birleşik Devletleri başta olmak üzere birçok ülkenin tepkisini çeken Kuzey Kore ile ilgili Birleşmiş Milletlr'den çarpıcı bir karar gelid. BM, Kuzey Kore'ye petrol satışı ve tekstil ihracatı konusunda ambargo getirdi.

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi  (BMGK), nükleer programını ve balistik füze denemelerini sürdüren Kuzey Kore'ye  şimdiye kadarki "en sert yaptırımları" talep eden karar tasarısını onayladı.

Kuzey Kore'nin 3 Eylül'de 2006 yılından bu yana en güçlü nükleer  denemesini yapmasının ardından ABD tarafından hazırlanan ve Pyongyang'a yeni  ekonomik yaptırımlar uygulanmasını isteyen karar tasarısı BMGK'da oylamaya  sunuldu.

Nükleer programını sürdüren Kuzey Kore'ye rafine petrol satışına  sınırlama getiren, doğalgaz ve en büyük ikinci gelir kaynağı tekstil ihracatına  ambargo uygulanmasını talep eden tasarı oy birliğiyle kabul edildi.

Böylece BMGK, nükleer programı nedeniyle Kuzey Kore'ye 2006'dan bu  yana ekonomik ve askeri yaptırımlar içeren 9'uncu kararı onaylamış oldu.

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