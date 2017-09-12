BM'den flaş Kuzey Kore kararı!
Balistik füze denemeleri ile Amerika Birleşik Devletleri başta olmak üzere birçok ülkenin tepkisini çeken Kuzey Kore ile ilgili Birleşmiş Milletlr'den çarpıcı bir karar gelid. BM, Kuzey Kore'ye petrol satışı ve tekstil ihracatı konusunda ambargo getirdi.
Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK), nükleer programını ve balistik füze denemelerini sürdüren Kuzey Kore'ye şimdiye kadarki "en sert yaptırımları" talep eden karar tasarısını onayladı.
Kuzey Kore'nin 3 Eylül'de 2006 yılından bu yana en güçlü nükleer denemesini yapmasının ardından ABD tarafından hazırlanan ve Pyongyang'a yeni ekonomik yaptırımlar uygulanmasını isteyen karar tasarısı BMGK'da oylamaya sunuldu.
Nükleer programını sürdüren Kuzey Kore'ye rafine petrol satışına sınırlama getiren, doğalgaz ve en büyük ikinci gelir kaynağı tekstil ihracatına ambargo uygulanmasını talep eden tasarı oy birliğiyle kabul edildi.
Böylece BMGK, nükleer programı nedeniyle Kuzey Kore'ye 2006'dan bu yana ekonomik ve askeri yaptırımlar içeren 9'uncu kararı onaylamış oldu.
TRT
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