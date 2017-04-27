BM'den İdlib'deki hastane saldırısına tepki!
Birleşmiş Milletler (BM), İdlib'de hastaneye yapılan saldırı hakkında açıklama yaptı ve rejimin Suriye'nin kuzeyindeki hava saldırılarında 6 kez sağlık kuruluşlarının hedef alındığını belirterek, buna son verilmesini istedi.
Birleşmiş Milletler (BM) Suriye'nin kuzeyinde sağlık kuruluşlarına gerçekleştirilen hava saldırıları sonucu sivillerin öldüğü belirtilerek saldırılara son verilmesi çağrısı yaptı.
BM Suriye insani işler koordinatörleri tarafından yapılan ortak açıklamada, Suriye'nin kuzeyinde hastanelerin ve diğer sağlık kuruluşlarının hava saldırılarında vurulması nedeniyle yüz binlerce kişinin sağlık hizmetlerinden mahrum kaldığı bildirildi.
"BM toplumu sağlık kuruluşlarına verilen zarar ve yıkım nedeniyle dehşete düştü." ifadesine yer verilen açıklamada, nisan ayında sağlık kuruluşlarına yönelik dört saldırı gerçekleştirildiği belirtildi.
Açıklamaya göre 25 Nisan'da İdlib'in Kefer Teharim ilçesindeki Şehid Vasım Hüseyni Hastanesi hava saldırısının ardından kullanılamaz hale geldi.
22 Nisan'da yine İdlib'in Abdin bölgesindeki yer altı hastanesi hava saldırısıyla hedef alındı ve saldırı sonucu 4 sivil hayatını kaybetti.
Aynı bölgede nisan ayı içinde 4 sağlık kuruluşunun daha hava saldırıları sonucu hasar gördüğü belirtilen açıklamada şunlar kaydedildi:
"Sağlık kuruluşları ve insanların hayatını kurtarmaya çalışan sağlık çalışanlarının bombalanması kesinlikle kabul edilemez. Sağlık kuruluşlarına yönelik devam eden saldırılar nedeniyle yüzlerce sağlık çalışanı hayatını, yüz binlerce kişi de sağlık hizmetlerine ulaşım imkanını kaybetti. Bu en temel hak olan yaşama hakkının insanların elinden alınmasıdır. Bunlara bir an önce son verilmeli."
TÜRKİYE
DİĞER HABERLER
ABD tarihinde bir ilk! Trump devrime gidiyor
Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump, vergi indiriminde devrime gidiyor.
Merkel'den kritik Türkiye açıklaması
Angela Merkel, AKPM'nin Türkiye kararı ile ilgili açıklama yaptı.
İran, TSK'nın operasyonundan rahatsız oldu
İran, Türk Silahlı Kuvvetleri'nın operasyonundan rahatsız oldu.
Rusya'dan Erdoğan'a Esad yanıtı!
Rusya'dan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın sözlerine yanıt geldi.
Hastaneyi vurdular: Ölü ve yaralılar var
İdlib'de bir hastaneye yapılan saldırıda ölü ve yaralılar var.