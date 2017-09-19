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BM'den Myanmar açıklaması!

BM'den Myanmar açıklaması!.15699
  • Giriş : 19.09.2017 / 17:00:00

Birleşmiş Milletler'den Myanmar ile ilgili çarpıcı açıklama geldi.

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Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Gutterres, Arakanlı Müslümanların zulüm gördüğü Myanmar ve Kuzey Kore ile ilgili açıklama yaptı. Gutterres, şiddetin derhal bitirilmesi çağrısında bulundu.

Guterres, göçmenleri ve mültecileri tek tip ve günah keçisi olarak görmenin ve siyasilerin bu tarz davranışlarla oy toplamaya çalışmasının kendisine acı verdiğini söyledi.

Nükleer denemeleriyle bütün dünyanın tepkisini çeken Kuzey Kore hakkında da konuşan Guterres, nükleer savaş tehdidinin Soğuk Savaş’tan bu yana en büyük seviyeye çıktığını belirtti. "Bugün nükleer silahlara yönelik endişe  Soğuk Savaş'tan beri en yüksek seviyelere ulaştı ve bu soyut bir korku değil.  Milyonlarca kişi Kuzey Kore'nin kışkırtıcı nükleer ve füze denemeleri nedeniyle  korku içinde yaşıyor" ifadesini kullandı.

“Ateşli konuşmalar, ölümcül yanlış anlamalara yol açabilir. Şimdi devlet adamlığı zamanı” diyen Guterres’in sözleri de Kuzey Kore lideri Kim Jong-un ve ABD Başkanı Donald Trump’a mesaj olarak yorumlandı.

TRT

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