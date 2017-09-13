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BM'den Myanmar hükümetine çağrı!

BM'den Myanmar hükümetine çağrı!.18642
  • Giriş : 13.09.2017 / 20:41:00
  • Güncelleme : 13.09.2017 / 20:41:15

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres Arakanlı müslümanlarla ilgili önemli bir çağrıda bulundu.

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Büyüyen Beşik

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, Myanmar'da "insanlık dışı" bir durumla karşı karşıya olduklarını söyledi.

Guterres, Rohingya'da yapılan saldırıların kabul edilemez olduğunu ekledi ve askeri harekatın durdurulması ve çağrısında buluındu.

MÜSLÜMANLARA ZULÜM DEVAM EDİYOR

Myanmar ordusunun silahlı militanlarla mücadele gerekçesiyle Arakan'da sivillere yönelik saldırılarında 25 Ağustos'tan bu yana binlerce sivil hayatını kaybetti. Myanmar yönetiminin bölgeye giriş çıkışlara izin vermemesi nedeniyle ölen sivil sayısı tam olarak tespit edilemiyor.

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