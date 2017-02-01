Facebook Twitter Rss

BM'den Trump'a vize tepkisi

BM'den Trump'a vize tepkisi.18809
  • Giriş : 01.02.2017 / 09:27:00

Trump'ın skandal kararına Birleşmiş Milletler de sessiz kalamadı.

Facebook Twitter
Yazı Boyutu:


Amerika Birleşik Devletleri'nin yeni başkanı Donald Trump'ın vize kararına tüm dünyadan tepki yükseldi. Trump'ın mültecil ve göçmenlere yönelik kararını eleştiren BM Genel Sekreteri Guterres, bu kararın kaygı ve öfkesyi tetikleyeceğini belirtti.

Guterres, yaptığı yazılı açıklamada, 28. Afrika Birliği Zirvesi'ne katılmak için bulunduğu Afrika'da en fazla mülteciye ev sahipliği yapan Etiyopya'nın ciddi güvenlik sorunlarına rağmen yıllardır sınırlarını yüzbinlerce mülteciye açık tuttuğuna dikkati çekti.

ABD Başkanı Donald Trump'ın mülteci ve göçmenlere ilişkin kararını isim vermeden eleştiren Guterres, "Ülkelerin dini ya da ırka dayalı ayrımcılık ile sınırlarını korumaya çalışması kaygı ve öfkeyi tetikleyerek terör örgütlerinin propagandasını kolaylaştırır" dedi.

Her ülkenin sınırlarını terör örgütlerinden koruma hakkı ve sorumluğu olduğunu ancak bunun dini ya da ırka dayalı ayrımcılık ile yapılamayacağını vurgulayan Guterres, 'körü körüne alınan önlemlerin küresel terörle mücadelede etkisiz olacağını' belirtti.

Referandumda 23 Nisan ihtimali

Yasemin Yalçın: Mahsun'a sahip çıktı

Facebook Twitter Yahoo Google Linkedin Stumbleupon Delicious

 DİĞER HABERLER

İbadi, Trump'a seslendi: Bu bize kötülüktür

İbadi, Trump'a seslendi: Bu bize kötülüktür

Irak Başbakanı Haydar el-İbadi, ABD Başkanı Donald Trump'a çağrıda bulundu.

Uçağın burnuna saklanmış 14 kilogram kokain!

Uçağın burnuna saklanmış 14 kilogram kokain!

Kolombiya'dan ABD'ye giden uçağın burun kısmında gizlenmiş 14 kilogram kokain yakalandı.

 

Savaş gemisi roketle vuruldu

Savaş gemisi roketle vuruldu

Suudi Arabistan'a ait savaş gemisi Yemen açıklarında vuruldu.

Merkel Türkiye'ye geliyor

Merkel Türkiye'ye geliyor

Almanya Başbakanı Merkel, Türkiye'ye ziyarette bulunacak.

 

İslam İşbirliği Teşkilatı Trump'ı uyardı!

İslam İşbirliği Teşkilatı Trump'ı uyardı!

İslam İşbirliği Teşkilatı ABD Başkanı Donald Trump’ın 7 ülkeye yönelik vize kısıtlaması kararını ele

Dünya devi firma Trump'a karşı harekete geçti

Dünya devi firma Trump'a karşı harekete geçti

ABD merkezli dev kahve firması Starbucks, Trump'ın mülteci kararına tepki gösterenler kervanına katı


*

*


*
YAZARLAR
RÖPORTAJ

Ediz Hun, haberaktuel.com mikrofonlarına konuştu

Ediz Hun, haberaktuel.com mikrofonlarına konuştu

Yeşilçam'ın yıldız ismi Ediz Hun, senelerce süren sanat yaşamını haberaktuel.com'a anlattı.

VİDEOLAR
Astropay Al Paykasa
SON DAKİKA HABERLER
GÜNDEM
SİYASET
SPOR
EĞİTİM
MAGAZİN
Facebook Twitter Rss

Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz kullanılamaz.
Görsel Tasarım: Capitol Medya