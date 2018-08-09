BM'den Türkiye'ye 'sınırları açın' çağrısı
Birleşmiş Milletler'in Rusya, Türkiye ve İran'ın İdlib'e gerçekleştireceği olası bir askeri operasyonda Türkiye'den sınırları açma teklifinde bulunacağı iddia edildi.
Birleşmiş Milletler'in (BM) Suriye'deki insani durumdan sorumlu temsilcisi Jan Egeland ülkedeki insani durum hakkında bugün yapılan toplantıda Rusya, Türkiye ve İran'ın İdlib vilayetinde askeri operasyondan kaçınmak için ellerinden geleni yapacaklarını ifade ettiklerini söyledi.
Suriye'nin kuzeybatısında askeri operasyon düzenlenebilecek coğrafyada 4 milyon ya da daha fazla sayıda insan olduğunu tahmin eden Egeland, diplomatlar ve askeri temsilcilerin "katliamdan" kaçınmak için bir anlaşmaya varabileceklerini umut ettiğini belirtti.
BM TÜRKİYE'YE ÇAĞRI YAPABİLİR
Egeland ayrıca BM'nin askeri bir operasyon yapılması ihtimaline hazırlık yaptığını ve operasyonun gerçekleşmesi halinde sınırlarını kaçan sivillere açık tutması için Türkiye'ye çAğrı yapacağını ifade etti.
NTV
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