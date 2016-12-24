Facebook Twitter Rss

BM onayladı! Türkiye'de kurulacak!

BM onayladı! Türkiye'de kurulacak!.32817
  • Giriş : 24.12.2016 / 17:26:00

Uluslararası Teknoloji Bankası'nın Türkiye'de kurulması kararlaştırıldı.

Facebook Twitter
Yazı Boyutu:


Birleşmiş Milletler Genel Kurulu onayladı. En Az Gelişmiş Ülkelere destek verecek olan Uluslararası Teknoloji Bankası Türkiye'de kuruluyor.

Birleşmiş Milletler'in açıklamasına göre Uluslararası Teknoloji Bankası gelecek yıl faaliyet vermeye başlayacak.

En Az Gelişmiş Ülkelere yönelik faaliyet gösterecek Banka ile bu  ülkelerdeki bilim, teknoloji ve inovasyon kapasitelerinin güçlendirilmesi  amaçlanıyor.

Söz konusu ülkelere, bilim ve teknoloji politikalarının  geliştirilmesi, uygulanması, yönetişim mekanizmalarının kurulması konusunda  destek verecek Bankaya katkı payları ise gönüllülük esasına göre sağlanacak.

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen BM Genel Sekreter  Yardımcısı ve Az Gelişmiş Ülkeler, Denize Kıyısı Olmayan Ülkeler ve Küçük Ada  Devletleri Yüksek Temsilcisi Gyan Chandra Acharya, dünyanın en yoksul ülkelerinin  bilimsel ve teknolojik altyapılarını genişletmeden güçlü ve sürdürebilir  kalkınmayı ve yoksulluğu ortadan kaldırmayı başaramayacaklarını belirtti.

Acharya, En Az Gelişmiş Ülkelerin BM 2030 kalkınma hedeflerine  ulaşabilmeleri için kalkınma süreçlerinin çeşitli aşamalarında teknolojiyi etkin  bir şekilde kullanmaları gerektiğine işaret ederek, "Küresel toplumun,  yoksulluğun ortadan kaldırılması, yapısal dönüşümlerin hızlandırılması, bilim,  teknoloji ve inovasyon kapasitelerinin güçlendirmesine yönelik bu ulusları  destekleme sorumluluğu vardır." ifadesini kullandı.

Bankanın kurulmasının, bu ülkeler için hayati bir "dönüm noktası" olduğunu vurgulayan Acharya, kuruma ev sahipliği yapacağı için Türkiye'ye teşekkür etti.

"Birleşmiş Milletler En Az Gelişmiş Ülkeler IV. Konferansı", 9-13  Mayıs 2011 tarihlerinde İstanbul'da yapılmıştı.

Dönemin Başbakanı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, konferansta yaptığı konuşmada, bu ülkelere yönelik olarak bir taahhüt paketi açıklamış, En Az Gelişmiş Ülkeler için "Teknoloji Bankası" rolü üstlenecek uluslararası bir merkez  kurulması da bu taahhütler arasında yer almıştı.

BM Sekreteri Ban Ki-mun'un talimatıyla, 2014'te Bankanın kuruluş  sürecinde organizasyonel ve operasyonel konularda danışmanlık yapması ve  önerilerde bulunması amacıyla, "Yüksek Düzeyli Uzmanlar Paneli" oluşturulmuştu.

BM Genel Kurulu'nun onay kararıyla, Ban Ki-mun görevini devretmeden  önce Bankanın kuruluş süreci tamamlanmış oldu.

İçişleri Bakanı'ndan suikast açıklaması

İsrail'de BM depremi! 2 büyükelçi çağrıldı

Facebook Twitter Yahoo Google Linkedin Stumbleupon Delicious

 DİĞER HABERLER

Hepsi kaçtı, Türk askeri görevde!

Hepsi kaçtı, Türk askeri görevde!

Türk askeri El Bab'da savaşırken koalisyon ülkeleri ortadan kayboldu.

Bakan Işık'tan önemli El Bab açıklaması

Bakan Işık'tan önemli El Bab açıklaması

Milli Savunma Bakanı Fikri Işık 3 askerin terör örgütü DEAŞ'ın elinde olduğuna dair açıklamalarda bu

 

Rusya'ya tarifeli seferler başlıyor

Rusya'ya tarifeli seferler başlıyor

Türkiye ile Rusya Federasyonu arasında sıcak gelişmeler yaşanıyor.

Saldırganın ailesi serbest bırakıldı

Saldırganın ailesi serbest bırakıldı

Rus elçiyi öldüren Mevlüt Mert Altıntaş'ın ailesi serbest bırakıldı.

 

İran'dan takımlara Türkiye yasağı

İran'dan takımlara Türkiye yasağı

Ülkemizde yaşanan saldırılar sonrası İran'dan şok bir karar geldi.

Berlin saldırısını üstlendiler

Berlin saldırısını üstlendiler

Berlin'de bir TIR'la gerçekleştirilen ve 12 kişinin yaşamını yitirmesine neden olan saldırıyı DEAŞ ü


*

*


*
YAZARLAR
RÖPORTAJ

Ediz Hun, haberaktuel.com mikrofonlarına konuştu

Ediz Hun, haberaktuel.com mikrofonlarına konuştu

Yeşilçam'ın yıldız ismi Ediz Hun, senelerce süren sanat yaşamını haberaktuel.com'a anlattı.

VİDEOLAR
Astropay Al Paykasa
SON DAKİKA HABERLER
GÜNDEM
SİYASET
SPOR
EĞİTİM
MAGAZİN
Facebook Twitter Rss

Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz kullanılamaz.
Görsel Tasarım: Capitol Medya