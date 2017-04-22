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BM uyardı: Felaket yaşanabilir

BM uyardı: Felaket yaşanabilir.20366
  • Giriş : 22.04.2017 / 09:33:00

Birleşmiş Milletler'den İdlib ile ilgili çarpıcı açıklamalar geldi.

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Suriye rejimi tarafından kimyasal saldırıya maruz kalan İdlib il ilgili korkunç senaryo. Birleşmiş Milletler Ulsuslararası Bağımsız Suriye Araştırma Komisyonu Başkanı Pinheiro, bölgede yaşabilecek felakete dikkat çekti.

Suriye'de krizin taraflarının çıkarlarını sivillerin güvenliğinin önüne koymaya devam ettiğini ifade eden Pinheiro, bütün tarafların Halep kuşatması sırasında ve kent düşerken ihlallerde bulunduğunu belirtti.

Tahliye anlaşmalarının ardından ise on binlerce insanın İdlib'e ve Halep'in batısına gittiğini anlatan Pinheiro, "İdlib'de ağır çekimde bir felaket yaşanacağı kanaatindeyiz ve sivillerin ciddi tehlike altında olduğundan endişe ediyoruz." dedi.

Pinheiro, Halep'in batısında terör örgütü el Nusra ve bazı radikal silahlı grupların varlığının bu bölgede ve İdlib'de çatışmaları artırabileceğine ilişkin ciddi endişe yarattığını söyledi.

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