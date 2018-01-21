BMGK, Fransa'nın çağrısıyla toplanıyor!
Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi, Fransa'nın çağrısıyla yarın toplanacak.
Fransa, Dışişleri Bakanlığı'nın BM'yi bilgilendirdiği, TSK'nın BM sözleşmesinin 51'inci maddesine dayandırarak başlatıldığını duyurduğu Zeytin Dalı Harekatı hakkında BM'yi acil toplantıya çağırmıştı.
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