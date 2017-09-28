Bodrum'da 3.9 büyüklüğünde deprem!
Muğla'nın Bodrum ilçesinde 3.9 büyüklüğünde meydana gelen deprem paniğe neden oldu. Konuya ilişkin Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'ndan açıklama geldi.
TRT
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