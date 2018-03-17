Facebook Twitter Rss

Bodrum'da bir polis FETÖ'den tutuklandı

Bodrum'da bir polis FETÖ'den tutuklandı.18868
  • Giriş : 17.03.2018 / 08:47:00

FETÖ soruşturması kapsamında görevli bir polis daha tutuklandı.

Facebook Twitter
Yazı Boyutu:

Beşik Modelleri

15 Temmuz'da ülkeyi kana bulayan Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması ile bağlantılı olduğu belirlenen polis memuru gözaltına alınması sonrası tutuklanarak cezaevine konuldu.

Bodrum Cumhuriyet Başsavcılığınca, Bodrum İlçe Emniyet Müdürlüğü Polis Merkezi Amirliği'nde görevli bir polis memuru, hakkında başlatılan soruşturma kapsamında FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne üye olmak suçundan yakalama kararı verildi. Polis memuru, akşam saatlerinde gözaltına alındı. Şahsın ikameti ile işyerinde yapılan aramalarda ele geçen dizüstü bilgisayar ve belleklere incelemek üzere el konulduğu öğrenildi.

TRT

Şenol Güneş'ten kritik maç öncesi zor karar

Facebook Twitter Yahoo Google Linkedin Stumbleupon Delicious

 DİĞER HABERLER

Tarihi baruthane yerine TOKİ Park

Tarihi baruthane yerine TOKİ Park

Ataköy sahilinde 80 metre yüksekliğinde 7 gökdelen yapılacak.

Şahin Alpay tahliye edildi

Şahin Alpay tahliye edildi

Anayasa Mahkemesi bir kez daha Şahin Alpay'ın tahliye edilmesi gerektiğine karar verdi.

 

AYM'den Şahin Alpay için flaş karar

AYM'den Şahin Alpay için flaş karar

Anayasa Mahkemesi, Şahin Alpay ile ilgili son kararını açıkladı.

Titan Kenan'dan Çiftlik Bank açıklaması

Titan Kenan'dan Çiftlik Bank açıklaması

Titan Saadet Zinciri ile insanları dolandıran Kenan Şeranoğlu'ndan açıklama geldi.

 

28 ilde polis harekete geçti

28 ilde polis harekete geçti

FETÖ soruşturması kapsamında 28 ilde operasyonlar düzenlendi.

Şeker kotası yüzde 5'e düşürüldü

Şeker kotası yüzde 5'e düşürüldü

TBMM, nişasta bazlı şeker kotasının düşürülmesi için toplandı.


*

*


*
YAZARLAR
RÖPORTAJ

Ediz Hun, haberaktuel.com mikrofonlarına konuştu

Ediz Hun, haberaktuel.com mikrofonlarına konuştu

Yeşilçam'ın yıldız ismi Ediz Hun, senelerce süren sanat yaşamını haberaktuel.com'a anlattı.

VİDEOLAR
Paykasa
SON DAKİKA HABERLER
GÜNDEM
SİYASET
SPOR
EĞİTİM
MAGAZİN
Facebook Twitter Rss

Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz kullanılamaz.
Görsel Tasarım: Capitol Medya