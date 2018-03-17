Bodrum'da bir polis FETÖ'den tutuklandı
15 Temmuz'da ülkeyi kana bulayan Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması ile bağlantılı olduğu belirlenen polis memuru gözaltına alınması sonrası tutuklanarak cezaevine konuldu.
Bodrum Cumhuriyet Başsavcılığınca, Bodrum İlçe Emniyet Müdürlüğü Polis Merkezi Amirliği'nde görevli bir polis memuru, hakkında başlatılan soruşturma kapsamında FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne üye olmak suçundan yakalama kararı verildi. Polis memuru, akşam saatlerinde gözaltına alındı. Şahsın ikameti ile işyerinde yapılan aramalarda ele geçen dizüstü bilgisayar ve belleklere incelemek üzere el konulduğu öğrenildi.
TRT
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