Bodrum'da büyük panik!
Muğla'da ortaya çıkan hortumun vatandaşlara büyük korku yaşattığı görüldü. Bazı tatilciler, bu görüntüleri cep telefonu kamerasıyla kaydetti.
Sabahın erken saatlerinde Yalıçiftlik Mahallesi Club Med civarında denizde oluşan hortum, kısa süreli paniğe neden oldu. Yaklaşık 5 dakika etkili olan hortum, daha sonra dağıldı. O anları cep telefonu ile kayıt altına alan Club Med çalışanı Hasan Altıntaş, "Sabah saat 06.30-07.00 civarında işletmenin restoranında kahvaltı servisi hazırlıkları yaptığım sırada denizde hortum oluştuğunu fark ettim. Hemen cep telefonumu açarak o anları kaydetmeye başladım. İşletmenin plajına doğru geliyordu. Hortum, 5 dakika falan sürdü. Şansımız var ki koyu dönünce bozuldu" dedi.
TGRT
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