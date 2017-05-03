Bodrum'da çöplükte büyük bir yangın çıktı!
Muğla'nın turizm cenneti Bodrum ilçesinde çöplük alanda çıkan yangın geniş bir alana yayıldı. Yangının katı atık çöp depolama alanındaki gaz sıkışması nedeniyle çıktığı, rüzgarın etkisiyle de hızla yayıldığı öğrenildi.
Ekipler, yoğun duman nedeniyle yangına müdahale etmekte zaman zaman güçlük çekiyor. Çöplük kısmında etkili olan yangının ormanlık alana sıçramaması için belediye görevlileri iş makineleriyle tedbir almaya çalışıyor. Kepçe operatörü Osman Saykal, yangının hafta sonundan bu yana aralıklarla devam ettiğini söyledi. Saykal, "Havaların ısınmasıyla yanmaya başladı. Hala kontrol altına alınmaya çalışılıyor. Alttan alttan yanıyor, söndürülmesi de zor." diye konuştu.
Öte yandan bölgeden çıkan yoğun duman, ilçe merkezi ve Torba Mahallesi başta olmak üzere, yarımadanın büyük bir bölümünü olumsuz yönde etkiliyor.
HÜRRİYET
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