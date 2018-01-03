Facebook Twitter Rss

Bodrum'da denizin rengi değişti

Bodrum'da denizin rengi değişti.18580
  • Giriş : 03.01.2018 / 16:55:00

Muğla Bodrum'da denizin rengini gören vatandaşlar şaşırdı.

Facebook Twitter
Yazı Boyutu:

Sepet Beşik

Muğla'nın Bodrum ilçesinde denizin maviden kahverengiye döndüğünü gören halk şaşkınlığa uğradı. Bodrum'da devam eden yağmur nedeniyle yüksek kesimlerden gelen çamurlu suların denize karıştığı öğrenildi.

Kumbahçe, Yalıçiftlik ve Turgutreis plajlarında denizin rengi çamurlu sular nedeniyle kahverengiye döndü. Sabah, masmavi denizin kıyı kesimlerinin kahverengi halini gören Bodrumlular şaşırdı.

Meteoroloji yetkilileri, sağanağın 2 gün devam edeceğini belirtirken, Muğla Valiliği ve Bodrum Belediyesi su baskınlarına karşı vatandaşları uyardı. Belediye ve itfaiye ekipleri, su baskınlarına karşı alarma geçti.

TÜRKİYE

Beşiktaş'ın rakibi B. Münih'te sakatlık şoku

2018 Batı Karadeniz'in yılı olacak

Facebook Twitter Yahoo Google Linkedin Stumbleupon Delicious

 DİĞER HABERLER

7 hakim göreve iade edildi

7 hakim göreve iade edildi

Hakimler ve Savcılar Kurulu, 7 hakimin göreve iade edildiğini bildirdi.

Alaattin Çakıcı'nın yeğenini vuranlar yakalandı

Alaattin Çakıcı'nın yeğenini vuranlar yakalandı

Alaattin Çakıcı'nın yeğeni Adem Çakıcı, silahlı saldırıya uğradı.

 

THY özür diledi

THY özür diledi

Türk Hava Yolları, business sınıfta uçan 47 yolcusundan özür diledi.

FETÖ'den 48 bin 305 kişi tutuklandı

FETÖ'den 48 bin 305 kişi tutuklandı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, FETÖ'ye dair önemli açıklamalarda bulundu.

 

Topbaş'ın projeleri iptal edildi!

Topbaş'ın projeleri iptal edildi!

Ankara Büyükşehir Belediyesi eski Başkanı Topbaş'ın projesi iptal edildi.

Yayladağı'na top mermisi atıldı

Yayladağı'na top mermisi atıldı

Suriye'den Yayladağı ilçesi Belengöz Hudut Karakolu yakınlarına mermi atıldı.


*

*


*
YAZARLAR
RÖPORTAJ

Ediz Hun, haberaktuel.com mikrofonlarına konuştu

Ediz Hun, haberaktuel.com mikrofonlarına konuştu

Yeşilçam'ın yıldız ismi Ediz Hun, senelerce süren sanat yaşamını haberaktuel.com'a anlattı.

VİDEOLAR
Paykasa
SON DAKİKA HABERLER
GÜNDEM
SİYASET
SPOR
EĞİTİM
MAGAZİN
Facebook Twitter Rss

Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz kullanılamaz.
Görsel Tasarım: Capitol Medya