Bodrum'da denizin rengi değişti
Muğla'nın Bodrum ilçesinde denizin maviden kahverengiye döndüğünü gören halk şaşkınlığa uğradı. Bodrum'da devam eden yağmur nedeniyle yüksek kesimlerden gelen çamurlu suların denize karıştığı öğrenildi.
Kumbahçe, Yalıçiftlik ve Turgutreis plajlarında denizin rengi çamurlu sular nedeniyle kahverengiye döndü. Sabah, masmavi denizin kıyı kesimlerinin kahverengi halini gören Bodrumlular şaşırdı.
Meteoroloji yetkilileri, sağanağın 2 gün devam edeceğini belirtirken, Muğla Valiliği ve Bodrum Belediyesi su baskınlarına karşı vatandaşları uyardı. Belediye ve itfaiye ekipleri, su baskınlarına karşı alarma geçti.
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