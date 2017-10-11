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Bodrum'da deprem!

Bodrum'da deprem!.13895
  • Giriş : 11.10.2017 / 07:47:00
  • Güncelleme : 11.10.2017 / 07:58:57

Ege Denizi'nde 4,2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

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Büyüyen Beşik

Ege Denizi'nde 4,2 büyüklüğünde meydana gelen deprem Bodrum'da yaşayan vatandaşları korkuttu. Olayda can ve mal kaybı yaşanmazken, konuya ilişkin Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'ndan açıklama geldi.

Bodrum Kaymakamı Bekir Yılmaz, yaptığı açıklamada, depremin artçı olduğunu söyledi. Depremle ilgili ilçede herhangi bir sıkıntı yaşamadıklarını dile getiren Yılmaz, "Şu ana kadar bize intikal eden bir olumsuzluk yok." dedi.

Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Ege Denizi'nde saat 22.59'da 4,2 büyüklüğünde deprem kaydedildiğini bildirmişti.

Bodrum açıklarındaki depremin yaklaşık 9 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlenmişti.

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