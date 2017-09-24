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Bodrum'da deprem! Kandilli'den açıklama

Bodrum'da deprem! Kandilli'den açıklama.13895
  • Giriş : 24.09.2017 / 21:15:00

Muğla'nın Bodrum ilçesinde 4.6 büyüklüğünde bir deprem yaşandı.

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Muğla'nın Bodrum ilçesinde 4.6 büyüklüğünde meydana gelen deprem paniğe neden oldu. Can ve mal kaybının olmadığı sarsıntı sonrası Başbakanlık Afet ve Acil Durum Müdürlüğü deprem Dairesi'nden açıklama geldi.

AFAD'dan yapılan açıklamaya göre; bugün saat 19.57’de, merkez üssü Muğla’nın Bodrum ilçesi’nde Richter ölçeğine göre 4.6 büyüklüğünde deprem kaydedildi. Yerin 9 kilometre altındameydana gelen deprem, çevre ilçelerde de hissedildi. İlk belirlemelere göre herhangi bir can ve mal kaybı yaşanmadı.

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi deprem Araştırma Enstitüsü de depremin büyüklüğünü 4.6 olarak açıkladı.

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