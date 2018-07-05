Bodrum'da yangın çıktı
Muğla'nın Bodrum ilçesinde makilik alanda çıkan yangın bölge halkını telaşlandırdı. Yalıkavak karayolundaki yerleşim alanlarına yakın bölgedeki makilikte çıkan yangına çok sayıda ekip müdahale ediyor.
Rüzgarın etkisiyle kısa sürede geniş alana yayılan alevlere, itfaiye ekiplerinin yanı sıra vatandaşlar da bahçe hortumları ve kovalarla müdahale etti.
Yangına 2 uçak ve 3 helikopterle havadan da müdahale ediliyor.
Yerleşim alanlarına yaklaşan yangının evlere sıçrama ihtimaline karşı bazı vatandaşlar, kovalarla evlerinin duvarlarını ve bahçelerini ıslatıyor.
Rüzgarın etkili olduğu bölgede alevler Yalıkavak'a doğru ilerliyor.
NTV
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