Facebook Twitter Rss

Bodrum'da yangın çıktı

Bodrum'da yangın çıktı.16478
  • Giriş : 05.07.2018 / 16:50:00

Muğla'nın Bodrum ilçesinde makilik alanda yangın çıktığı öğrenildi.

Facebook Twitter
Yazı Boyutu:

Beşik Modelleri

Muğla'nın Bodrum ilçesinde makilik alanda çıkan yangın bölge halkını telaşlandırdı. Yalıkavak karayolundaki yerleşim alanlarına yakın bölgedeki makilikte çıkan yangına çok sayıda ekip müdahale ediyor.

Rüzgarın etkisiyle kısa sürede geniş alana yayılan alevlere, itfaiye ekiplerinin yanı sıra vatandaşlar da bahçe hortumları ve kovalarla müdahale etti.

Yangına 2 uçak ve 3 helikopterle havadan da müdahale ediliyor.

Yerleşim alanlarına yaklaşan yangının evlere sıçrama ihtimaline karşı bazı vatandaşlar, kovalarla evlerinin duvarlarını ve bahçelerini ıslatıyor.

Rüzgarın etkili olduğu bölgede alevler Yalıkavak'a doğru ilerliyor.

NTV

Ünlü futbolcudan organ mafyası iddiasına yanıt

Cristiano Ronaldo'nun yeni takımı belli oldu

Facebook Twitter Yahoo Google Linkedin Stumbleupon Delicious

 DİĞER HABERLER

Hatay Valisi'nden Ufuk için açıklama

Hatay Valisi'nden Ufuk için açıklama

Hatay Valisi Erdal Ata'dan küçük Ufuk ile ilgili açıklama geldi.

İstanbul'da DEAŞ operasyonu: 33 gözaltı

İstanbul'da DEAŞ operasyonu: 33 gözaltı

İstanbul'da 5 ilçede terör örgütü DEAŞ'a karşı operasyon gerçekleştirildi.

 

Gezi Parkı davasında beraat!

Gezi Parkı davasında beraat!

İstanbul Taksim'deki Gezi olayları sırasında bayrak satan Ali Sarıçiçek hakkına karar verildi.

Kurbanlık koyun fiyatlarına zam

Kurbanlık koyun fiyatlarına zam

Kurbanlık koyun fiyatlarına yüzde 10'un üzerinde zam geleceği açıklandı.

 

Emniyet'te bin 534 personel terfi etti

Emniyet'te bin 534 personel terfi etti

Emniyet Teşkilatı'nda bin 534 personelim bir üst rütbeye terfi ettiği bildirildi.

Köpeği canlı canlı yaktılar!

Köpeği canlı canlı yaktılar!

Diyarbakır'daki Yeniköy Mezarlığı'nda yakılarak öldürülmüş bir köpek bulundu.


*

*


*
YAZARLAR
RÖPORTAJ

Annise Parker, Haber Aktüel'e konuştu!

Annise Parker, Haber Aktüel'e konuştu!

ABD'nin bilindik isimlerinden Annise Parker, Haber Aktüel'e konuştu.

VİDEOLAR
SON DAKİKA HABERLER
GÜNDEM
SİYASET
SPOR
EĞİTİM
MAGAZİN
Facebook Twitter Rss

Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz kullanılamaz.
Görsel Tasarım: Capitol Medya