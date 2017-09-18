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Bodrum'u zehirli dumanlar sardı!

Bodrum'u zehirli dumanlar sardı!.12173
  • Giriş : 18.09.2017 / 11:16:00

Bodrum'da çıkan çöplük yangını nedeniyle zehirli dumanlar sardı.

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Muğla'nın turistik ilçesi Bodrum ilçesinde dün akşam saatlerinde çıkan çöplük yangını 12 saatin ardından söndürülebildi. Çöplükten çıkan zehirli dumanlar turizm kentini tamamen kapladı.

Dün akşam saatlerinde Yokuşbaşı mevkiindeki çöplük alanında metan gazı birikmesi nedeniyle bir patlama meydana geldi. Patlamanın ardından çöplük alanında çıkan yangın 12 saat süren çalışma sonrasında söndürülebildi. 10 itfaiye aracı, 25 itfaiye eri, arazöz ve iş makinelerinin yardımıyla yangın güçlükle söndürüldü. Gece boyu devam eden yangının sabah saatlerinde söndürülmesinin ardından tüm ilçe duman altında kaldı. Bodrum Kalesi dumanlardan dolayı görünmez hale geldi. Koylarda demirleyen yatlar da dumandan etkilendi.

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