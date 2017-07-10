Boğaziçi Üniversitesi'nde operasyon
15 Temmuz'da ülkeyi kana bulayan Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması üyelerine yönelik operasyonlar devam ediyor. Boğaziçi Üniversitesi ve Medeniyet Üniversitesi'ne yapılan operasyonlarda 70 kişi gözaltına alındı.
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