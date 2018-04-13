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Boko Haram, 1000'den fazla çocuğu kaçırdı

Boko Haram, 1000'den fazla çocuğu kaçırdı.23650
  • Giriş : 13.04.2018 / 15:51:00

Nijerya'da Boko Haram örgütü 1000'den fazla çocuğu kaçırdı.

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Batı Afrika ülkelerinden Nijerya'da Boko Haram örgütü, terör estirmeye devam ediyor. Eli kanlı örgütün düzenlediği baskınlarda 1000'den fazla çocuğu kaçırdı.

Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF), terör örgütünün ülkenin kuzeydoğusundaki Borno eyaletindeki yatılı okula 14 Nisan 2014'te düzenlediği Chibok baskının dördüncü yıl dönümü dolayısıyla yazılı açıklama yaptı.

Açıklamada, Nijerya'da 2013'ten bu yana binden fazla çocuğun Boko Haram tarafından kaçırıldığı, bu rakama Chibok baskınında kaçırılan 276 kız öğrencilerin de dahil olduğu belirtildi.

Baskında kaçırılan yüzden fazla kız öğrencinin hala evlerine dönmediği anımsatılan açıklamada, "UNICEF, çocukların acilen serbest bırakılmasına ve okullara yönelik yapılan saldırılara son verilmesine yönelik çağrılarına devam edecek." ifadesi kullanıldı.

UNICEF Nijerya Temsilcisi Muhammed Malik Fall, Boko Haram'ın okullarda, evlerde ve halka açık yerlerde sürekli hedef aldığı çocuklara şiddet uyguladığını vurgulayarak, "Chibok baskınının dördüncü yılı, bize Nijerya'nın kuzeydoğusunda çocukların şok edici derecede saldırıya maruz kaldığını hatırlatıyor." değerlendirmesinde bulundu.

Nijerya'da 2000'li yılların başından bu yana faaliyette bulunan, liderleri Muhammed Yusuf'un gözaltındayken ölmesinin ardından 2009'da kitlesel şiddet eylemleri yapmaya başlayan Boko Haram, 17 bin kişinin ölümüne neden oldu.

Çok sayıda askerin kaçırılmasından da sorumlu tutulan ve geçen yıldan bu yana eylemlerini ülkenin sınır komşuları Kamerun, Benin, Çad ve Nijer'e kaydıran örgüt, son günlerde saldırılarını artırdı.

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