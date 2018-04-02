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Boko Haram'dan şok saldırı: 15 kişi can verdi

Boko Haram'dan şok saldırı: 15 kişi can verdi.26461
  • Giriş : 02.04.2018 / 12:44:00

Nijerya'nın kuzeyinde Boko Haram örgütü kanlı bir saldırı düzenlendi.

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Nijerya'nın kuzeyinde kanlı bir saldırı düzenlendi. Boko Haram örgütünün düzenlediği saldırıda en az 15 kişinin hayatını kaybettiği, 68 kişinin de yaralandığı öğrenildi.

Nijerya Devlet Acil Durum Yönetim Ajansı (SEMA) tarafından yapılan açıklamada, Nijerya’nın Borno eyaletinin başkenti Maiduguri’da Boko Haram örgütünün düzenlediği saldırıda en az 15 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi. SEMA ajansı yetkilisi Bello Dambatta, dün gece düzenlenen saldırıda 68 kişinin de yaralandığını açıkladı.

Nijerya’da Boko Haram örgütünün 2009 yılında başladığı eylemlerde 20 binden fazla kişi hayatını kaybederken, 2 milyon kişi evlerini terk etmek zorunda kaldı.

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