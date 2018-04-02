Bolivya'da 6.8 büyüklüğünde deprem yaşandı
Güney Amerika ülkesi Bolivya'da 6.8 büyüklüğünde meydana gelen depremde can ve mal kaybı meydana gelmezken bölge halkı büyük bir panik yaşandı.
Amerikan Jeolojik Araştırma Merkezi (USGS), sarsıntının merkez üssünü Paraguay sınırına yakın konumdaki Tarija olarak veriyor.
Yerin 557 kilometre altında gerçekleşen sarsıntı, Arjantin, Paraguay ve Şili'de de hissedildi.
TRT
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