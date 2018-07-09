Bolivya, Türkiye'de büyükelçilik açtı!
Bolivya Dışişleri Bakanı Fernando Huanacuni Mamani'den açıklama geldi. Mamani, Türkiye'de büyükelçilik açma isteğini Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'na iletti.
Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre Bakan Çavuşoğlu, "Cumhurbaşkanlığı Göreve Başlama Töreni"ne Bolivya Cumhurbaşkanı Evo Morales'i temsilen katılmak üzere Ankara'ya gelen Dışişleri Bakanı Fernando Huanacuni Mamani ile bakanlıkta görüştü.
Görüşmede Bakan Mamani'nin Bolivya'nın Türkiye'de büyükelçilik açma talebini içeren bir nota tevdi ettiği, Bakan Çavuşoğlu'nun ise bu karardan duyulan memnuniyeti vurgulayarak, Türkiye'nin Bolivya'ya bu süreçte her türlü desteği vermeye hazır olduğunu söylediği belirtildi.
Bakan Çavuşoğlu da görüşmeye ilişkin Twitter'da paylaştığı mesajında, "Türkiye-Bolivya ilişkilerini her alanda daha da geliştirmeye kararlıyız. La Paz'da Büyükelçiliğimizi açtık. Mevkidaşım Dışişleri Bakanı Fernando Huanacuni Mamani ile görüşmemizde iş birliği alanlarını değerlendirdik." ifadesine yer verdi.
Türkiye'nin ilk Bolivya büyükelçisi şubat ayında atanmıştı
Türkiye'nin Bolivya'daki diplomatik temsilcisi ve ilk La Paz Büyükelçisi Serap Özcoşkun 14 Şubat 2018'de güven mektubunu sunarak göreve başlamıştı.
La Paz Büyükelçiliğinin açılması ile Türkiye'nin Latin Amerika ve Karayipler bölgesindeki büyükelçilik sayısı 14'e ulaşmıştı.
TRT
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