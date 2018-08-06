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Bologna Havalimanı yakınlarında patlama

Bologna Havalimanı yakınlarında patlama.24130
  • Giriş : 06.08.2018 / 16:05:00
  • Güncelleme : 06.08.2018 / 17:08:25

Bologna Havalimanı yakınlarında büyük bir patlama meydana geldi.

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Sepet Beşik

İtalya'da büyük panik yaşanıyor. Bologna Havalimanı yakınlarında meydana gelen patlamada hayatını kaybeden olmazken 20 kişinin yaralandığı öğrenildi. Bölgede panik havası hakim.

İtalya’nın sanayi şehri Bologna büyük bir patlamayla sarsıldı. Bologna Uluslararası Havalimanı'nın yakınındaki otoyolda seyreden yakıt tankeri patladı. Alevler, patlamanın yanında bulunan büyük bir otomobil galerisine sıçrayınca birçok araç havaya uçtu. Bologna Polis Merkezi’nin bildirdiğine göre otoyolda kazaya karışan araçlarda da küçük patlamalar oldu.

Görgü tanıkları yaralıların olduğunu bildiriyor. Çevre yolu iki yönlü trafiğe kapatıldı.

TRT

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