Bolu'da 8 ilde operasyon: 19 gözaltı var
Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması soruşturması kapsamında 8 ilde düzenlenen operasyonlarda ankersörlü telefonlar aracılığıyla örgütle bağlantıya geçen 2 şüpheli gözaltına alındı.
Edinilen bilgiye göre, Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca, ankesörlü telefonlar aracılığıyla örgütün mahrem yapısındaki kişilerle iletişim kurdukları değerlendirilen FETÖ/PDY'nin Jandarma Genel Komutanlığı bünyesinde bulunan birimlerine sızmış üyelerinin tespiti amacıyla başlatılan çalışma sürüyor.
Çalışma kapsamında, 2 şüpheli daha gözaltına alındı.
Böylece soruşturma çerçevesinde Bolu, İstanbul, Bitlis, Çankırı, Erzurum, Bingöl, Ordu ve Ankara'da düzenlenen eş zamanlı operasyonda gözaltına alınanların sayısı 19'a yükseldi.
Şüphelilerin emniyetteki işlemleri ile firari 1 kişinin yakalanması için çalışmalar devam ediyor.
Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca, ankesörlü telefonlar aracılığıyla örgütün mahrem yapısındaki kişilerle iletişim kurdukları değerlendirilen FETÖ/PDY'nin, Jandarma Genel Komutanlığı bünyesinde bulunan birimlerine sızmış üyelerinin tespiti amacıyla başlatılan çalışma kapsamında, 19 muvazzaf ve 1 görevden uzaklaştırılmış jandarma hakkında yakalama kararı çıkarılmış, 4 Ocak'ta Bolu, İstanbul, Bitlis, Çankırı, Erzurum, Bingöl, Ordu ve Ankara'da düzenlenen eş zamanlı operasyonda 17 şüpheli gözaltına alınmıştı.
TRT
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