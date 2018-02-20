Bolu'da FETÖ operasyonu: 11 asker adliyede
15 Temmuz'da darbeye kalkışan Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması soruşturması kapsamında Bolu merkezli 8 ilde düzenlenen operasyonlarda gözaltına alınan 11 asker adliyeye sevk edildi.
Edinilen bilgiye göre, Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Fetullahçı Terör Örgütü Paralel Devlet Yapılanmasına yönelik, örgütün mahrem yapısındaki kişilerle ankesörlü telefonlar aracılığı ile görüştükleri tespit edilen 11 asker hakkında yakalama kararı çıkarıldı. Bolu Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Bolu, İstanbul, Isparta, Konya, Kütahya, Ankara, Sivas ve Hakkari’de yapılan operasyonlarda haklarında yakalama kararı bulunan 1’i Kurmay Binbaşı, 7 Üsteğmen ve 3 Astsubay gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler, sağlık kontrolünün ardından geniş güvenlik önlemi altında adliyeye sevk edildi.
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