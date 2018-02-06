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Bolu'da FETÖ operasyonu: 3 kişi tutuklandı

Bolu'da FETÖ operasyonu: 3 kişi tutuklandı.18993
  • Giriş : 06.02.2018 / 11:21:00

FETÖ soruşturması kapsamında Bolu'da operasyonlar düzenledi.

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Sepet Beşik

15 Temmuz'da darbeye kalkışan Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması soruşturması kapsamında yürütülen operasyonda gözaltına alınan 14 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

Bolu merkezli 10 ilde ve KKTC'de, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) "mahrem askeri yapılanması"na yönelik operasyon kapsamında gözaltına alınan 14 şüpheliden 3'ü tutuklandı. Alınan bilgiye göre, Bolu Cumhuriyet Başsavcılığınca, ankesörlü telefonlar aracılığıyla örgütün mahrem yapısındaki kişilerle iletişim kurdukları değerlendirilen FETÖ/PDY üyelerinin tespiti amacıyla başlatılan soruşturma kapsamında, Bolu merkezli, Ankara, Eskişehir, Siirt, Şanlıurfa, Hakkari, Çankırı, Isparta, İstanbul, Kocaeli ve KKTC'de eş zamanlı operasyonlarda gözaltına alınan dün adliyeye sevk edilen 14 şüphelinin savcılıktaki işlemleri tamamlandı.

"Silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan tutuklanma talebiyle mahkemeye sevk edilen albay İbrahim Engin Yeniköy, üsteğmenler Erdal Kara ve Selçuk Koç tutuklandı, O.D, M.A, F.C, E.Ö, S.K, S.B, E.G, S.K, E.H, R.A. ve S.K. yurt dışı yasağı ve adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Bu arada 1 şüphelinin emniyetteki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi. Operasyon kapsamında 1 kişinin yakalanması için de çalışmalar sürüyor.

Bolu Cumhuriyet Başsavcılığınca, ankesörlü telefonlar aracılığıyla örgütün mahrem yapısındaki kişilerle iletişim kurdukları değerlendirilen FETÖ/PDY üyelerinin tespiti amacıyla başlatılan soruşturmada, 12'si muvazzaf olmak üzere Bolu 2. Komando Tugayı personeli 13 kişi, Jandarma Komutanlığı personeli 1 kişi ve bu askeri personellerin mahrem imamları olduğu değerlendirilen ve daha önce görevinden ihraç edilen 2 öğretmen hakkında yakalama kararı çıkarılmıştı.

Bolu Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Bolu merkezli, Ankara, Eskişehir, Siirt, Şanlıurfa, Hakkari, Çankırı, Isparta, İstanbul, Kocaeli ve KKTC'de düzenlenen operasyonlarda 15 şüpheli gözaltına alınmıştı.

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