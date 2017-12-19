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Bomba düştü! Arda Turan Beşiktaş'a geliyor!

Bomba düştü! Arda Turan Beşiktaş'a geliyor!.11651
  • Giriş : 19.12.2017 / 16:22:00

Arda Turan'ın Beşiktaş'a geleceği iddiası taraftarlar arasında heyecan yarattı.

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Büyüyen Beşik

Bomba iddia. İspanyol devi Barcelona'da forma giyen milli futbolcu Arda Turan'ın Beşiktaş ile dirsek temasında olduğu açıklandı.

Kış transfer döneminde Barcelona'dan ayrılacak olan Arda Turan için Beşiktaş da devreye girdi ve oyuncuya teklifini iletti. Talisca'nın ayrılma ihtimaline karşın o bölgeye transfer yapmak isteyen Beşiktaş, Arda Turan'dan 'evet' yanıtını aldı.
   
Siyah-Beyazlı camiada, Arda Turan’ın sezon sonuna kadar kiralanacağı iddiaları artmaya devam etti. Tecrübeli oyuncunun ailesinin de Galatasaray’a olan kırgınlıkları sebebiyle bu transfere olumlu yaklaştığı iddia ediliyor. 

Arda Turan'ın astronomik maaşının da ilk 6 ay için Barcelona tarafından karşılanması planlanıyor. Beşiktaş, yıldız isimden Şampiyonlar Ligi ve Süper Lig'de büyük katkı alacağını düşünüyor. Şenol Güneş'in de kadrosuna görmek istediği Arda Turan, Şenol Güneş'le çalışmak istediğini ifade ediyor.

Beşiktaşlı eski oyuncu ve yorumcu Sinan Engin, Beşiktaş Başkanı Fikret Orman'ın Arda Turan'la Londra'da görüştüğünü söyledi. Engin, 'Ben Arda Turan'ın Türkiye'ye gelmesini istemiyorum. Arda Turan bütün Beşiktaş bestesini bilir. Yakın arkadaşı Serdar Özkan'la söylerlerdi' diye konuştu.

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