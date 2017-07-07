Bomba transfer! Sneijder Başakşehir'e gidiyor
Galatasaray'da gitmesi ve kalması karar bağlanamayan Wesley Sneijder için Medipol Başakşehir harekete geçti. Başkan Göksel Gümüşdağ, Sneijder'in takımdan ayrılması durumunda talip olacaklarını bildirdi.
Medipol Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ, "Sneijder ayrılırsa talip oluruz." dedi.
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