Booking.com geri dönüyor!
CNN TÜRK'te katıldığı bir programda konuşan Bağlıkaya, 1 yıldan fazla bir süredir kapalı olan booking.com'un gerekli yasal düzenlemeleri takiben yeniden açılacağını söyledi.
Bağlıkaya, “Merkezleri Türkiye dışında olup, tüketiciyle turizmciyi bir araya getirerek para kazandıran Booking.com benzeri siteler için ‘kurumsal üyelik’ statüsü üzerinde çalışıyoruz. Bu statüyü hayata geçirince Booking.com benzeri hizmetler ülkemizde yeniden hizmete açılabilecekler. Bu konuda geçtiğimiz günlerde görüştüğümüz Booking.com yetkililerine teklifte bulunduk” dedi.
Yabancı ve yerli turistlerin en çok başvurdukları seyahat ve tatil platformu Booking.com geçtiğimiz yılın Mart ayında TÜRSAB'ın açtığı dava sonrasında haksız rekabet yarattığı gerekçesi ile kapanmıştı. Booking.com üzerinden Türkiye'de rezervasyon yapılamazken, yurtdışı rezervasyonlarda ise site halen hizmet veriyor.
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