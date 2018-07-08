Booking.com geri dönüyor!

Giriş : 08.07.2018 / 14:58:00

08.07.2018 / 14:58:00 Güncelleme : 08.07.2018 / 15:01:43

Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) Başkanı Firuz Bağlıkaya, booking.com ile ilgili flaş bir açıklama yaptı.