Booking.com yasağında yeni karar!
Mahkeme, dünyaca ünlü, online rezervasyon sitesi booking.com hakkında, TÜRSAB’ın başvurusu sonrası engelleme kararı vermişti. İstanbul 5. Asliye Ticaret Mahkemesi’nin verdiği tedbir kararı, istinaf mahkemesine taşınmıştı.
Dosyaya bakan Bölge Adliye Mahkemesi 12. Hukuk Dairesi ara kararını bugün açıkladı. Ara kararda, ticaret mahkemesinin tedbir kararı verirken teminat aramamasına ilişkin şu ifadeler kullanıldı
"Tedbir kararı verirken teminat aramaması yerinde görülmemiştir. Hükmün bu nedenle kaldırılmasına ve tedbir kararı nedeniyle davalı ve müdahillerin olası zararlarının teminatı olmak üzere takdiren 500.000-TL nakdi veya süresiz kesin banka teminat mektubu karşılığı tedbir kararının uygulanmasına oy çokluğu ile kesin olmak üzere dosya üzerinde yapılan inceleme neticesinde karar vermek gerekmiştir."
Kararda, 500 bin liralık teminat mektubu için 1 haftalık kesin süre verildi.
SEKTÖR İÇİN ÖNEMLİ BİR KARAR
Davanın müdahil şirketlerinden Ali Rıza Yılmaz İnşaat A.Ş. avukatı Ersan Taştekin, karara ilişkin "Bu, yüksek mahkeme kararı turizm sektörü için çok önemli. İhtiyati tedbir kararının usul ve yasaya aykırı olduğunun bir göstergesi de mahkeme başkanının muhalefet şerhidir. Turizme gerçekten çok zarar veren bu karar tamamen kaldırılmalı düşüncesindeyiz" dedi.
BAŞKAN: YASAK TAMAMEN KALKMALI
Heyet Başkanı Aliye Kaya, karşı oy yazısında özetle şu ifadeleri kullandı: "Tüm dünyanın ulaşabildiği bir çevrimiçi konaklama rezervasyon hizmeti sunan internet sitesi; istinafa konu ara kararıyla sadece Türkiye otellerinin yurt içi ve yurt dışı rezervasyonu erişime engellenmiş. Türk otellerine internet sitelerinden Türkiye içinden ulaşılabilmesi fiilen kolaylıkla mümkün ise de aynı şeyi yurt dışı tüketiciler için söylemek mümkün değil.
"Aşılamayan dil sorunu Rekabet Kurulu kararına da geçmiş. Ancak Türkiye'de ki bir tüketici internet kullanıcısı, örneğin Antalya'daki bir otele bu platformdan ulaşamaz iken, Yunanistan'da ki bir otel için bir engelleme bulunmamakta. Davacı üyeleri acenteler sadece yurt içinde faaliyet göstermediği, yurt dışına da seyahat hizmeti sattıkları ve tedbir kararının sonuçları gözetildiğinde yurt dışı otellere rezervasyon yapılabilmesine bir engelleme olmaması da ayrı bir çelişki olmuştur."
"Sonuç itibariyle Türkiye otellerine yabancı tüketicinin erişimini engelleyen bu ara karar nedeniyle sektörün diğer tarafları olan tüketicilerin ve konaklama tesislerinin menfaatinin dikkate alınmadığı; tümüyle kaldırılması gerektiği kanaatına vardığımdan, ihtiyati tedbirin yasal koşulları taşıdığı, teminat alınmaması dışında kanuna aykırılık olmadığı yolunda ki sayın çoğunluğun görüşüne iştirak etmem mümkün olmamıştır."
HÜRRİYET
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