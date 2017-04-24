Borajet tüm seferlerini iptal etti!
Embraer E190 ve E195 tipi 13 uçağı bulunan Borajet'in internet sitesinde bulunan numaralarından hiçbir yetkiliye ulaşılamıyor. İflas ettiği iddia edilen Borajet'in 28 Nisan'a kadar olan tüm seferleri ise iptal edildi.
Sözcü'den Bora Erdin'in haberine göre, Borajet'in internet sitesinde ne mayıs ne de haziran ayında seferi görünmüyor. Yalçın Ayaslı'ya ait Borajet Havayolları aralık ayında el değiştirmişti. Borajet'i SBK Holding 260 milyon dolara satın aldı.
Borajet Havayoları, bu yıl düzenlenen İstanbul Airshow fuarında 30 uçaklık bir anlaşma imzalamıştı. Havayolu şirketi satılırken ortaya atılan iddialardan biri de ABD'lilerin 3. Havalimanı'nda önemli bir pozisyon almak istemeleriydi.
BoraJet'in Türk Hava Yolları (THY) ile olan anlaşmasının iptalinin ardından 2017 yılını en az 30 milyon dolar zararla kapatacağı hatta iflasının konuşulduğu gündeme gelmişti. Borajet'in 2017 yılını en az 30 milyon dolar zararla kapatacağı ve Avrupa pazarından çekileceği söyleniyordu. Şirketin uçak sayısını 3-5 adete düşerek sadece rekabet edebileceği hatlarda uçmaya çalışacağı da öne sürülmüştü.
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