Facebook Twitter Rss

Borç yapılandırma için son gün Salı

Borç yapılandırma için son gün Salı.21715
  • Giriş : 29.07.2018 / 12:11:00

Yapılandırmadan yararlanacak vatandaşlar için uyarı geldi.

Facebook Twitter
Yazı Boyutu:

Beşik Modelleri

Yapılandırmadan kanunundan yararlanmak isteyen vatandaşlar için son tarih olarak 31 Temmuz Salı günü olarak açıklandı. Yapılandırmadan yararlanmak isteyenler vergi dairelerine bu tarihe kadar başvuruda bulunabilirler.

Son başvuru gününün 31 Temmuz Salı olduğu yapılandırma imkanından yararlanmak isteyenler vergi dairelerine gitmeden, www.gib.gov.tr ile e-devlet (www.turkiye.gov.tr) üzerinden de müracaatta bulunabiliyor. Yığılma yaşanmaması için vatandaşların son günü beklemeden başvuruda bulunması önem taşıyor.

Vergi dairelerine ödemeler ise eylül ayında yapılacak.

Yeniden yapılandırma başvuruları devam ederken, vatandaşların haberlerinin olmadığı borçlarına da dikkat etmeleri gerekiyor. Mükellefler, devlete borcunun bulunup bulunmadığını "www.gib.gov.tr"den ya da Gelir İdaresi Başkanlığının (GİB) mobil uygulamasından sorgulayarak öğrenebiliyor.

Yapılandırmadan yararlanan vatandaşlar, borç aslını ve Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) oranları esas alınarak hesaplanan tutarı ödemesi halinde, gecikme faizini, zammını ve vergi cezalarını ödemeyecek. Vergi aslına bağlı olmayan cezaların yüzde 50'sinin ödenmesi durumunda da kalan yüzde 50'si tahsil edilmeyecek.

HÜRRİYET

TSK'dan son dakika açıklaması!

Merve Şarapçıoğlu, Berk Oktay'ı suçladı

Facebook Twitter Yahoo Google Linkedin Stumbleupon Delicious

 DİĞER HABERLER

Ali Koç, İngiltere'de Türkiye'ye temsil edecek

Ali Koç, İngiltere'de Türkiye'ye temsil edecek

Türkiye'nin önde gelen iş adamlarından Ali Koç, İngiltere'de Türkiye'yi temsil edecek.

Ekmek zammı için açıklama

Ekmek zammı için açıklama

Tartışma yaratan ekmek zammı için yeni bir açıklama geldi.

 

Emekliye 210 TL zam

Emekliye 210 TL zam

AK Parti hükümetinden milyonlarca emekliye güzel haber geldi.

Ve Merkez Bankası kararını açıkladı

Ve Merkez Bankası kararını açıkladı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, faiz kararını açıkladı.

 

Türk Hava Yolları kabin memuru alacak

Türk Hava Yolları kabin memuru alacak

Türk Hava Yolları'nın (THY) kabin memuru alacağı öğrenildi.

Merkez Bankası'ndan açıklama!

Merkez Bankası'ndan açıklama!

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'ndan kritik açıklama geldi.


*

*


*
YAZARLAR
RÖPORTAJ

Annise Parker, Haber Aktüel'e konuştu!

Annise Parker, Haber Aktüel'e konuştu!

ABD'nin bilindik isimlerinden Annise Parker, Haber Aktüel'e konuştu.

VİDEOLAR
SON DAKİKA HABERLER
GÜNDEM
SİYASET
SPOR
EĞİTİM
MAGAZİN
Facebook Twitter Rss

Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz kullanılamaz.
Görsel Tasarım: Capitol Medya