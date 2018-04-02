Borcunuzu sildirmek için son gün!
Kritk uyarı geldi. Prim ödemediği için Genel Sağlık Sigortası borcu biriken vatandaşların borçlarının silinmesi için son gün bugün. Bu borçların ödenmemesi halinde gecikme cezası ve gecikme zammı tahakkuk edilecek.
Ticari, zirai veya mesleki faaliyeti nedeniyle yıllık gelir veya kurumlar vergisi mükellefi olan ancak son bir yılda borçlarını ödeyemeyen uyumlu prim borçlusuna kolaylık sağlanacak. Ocak 2018'den itibaren vadesi gelen alacaklara uygulanmak üzere yürürlüğe giren düzenleme ile borçlara erteleme ve taksitlendirme getirilmesi öngörülüyor. Bu düzenlemeden yararlanacak mükelleflerin geriye doğru 3 yıla ait prime ilişkin belgeleri sürelerinde vermiş ancak son 1 yıl içerisinde borçlarını ödeyememiş olmaları şartı aranacak. Tecil ve taksitlendirmelerde, gecikme cezası ve gecikme zammı oranı yerine enflasyon oranları basit usulde uygulanacak.
Bu kapsamda gelir seviyesine göre 71 TL, 213 TL ve 426 TL olmak üzere üç farkla prim ödeniyordu. Gelir testi yaptırmayanlar da en yüksek tutardan prim ödemek zorunda kalıyordu. Ancak bu sistem 1 Nisan 2017'de değişti. Geçen yılki bu değişiklikle üçlü prim sistemi kaldırıldı. Bunun yerine tekli prim sistemine geçildi. Prim brüt asgari ücretin üçte birine sabitlendi.
Geçen yıl 53 lira olan prim bu yıl itibarıyla 60.89 lira olarak uygulanıyor. 1 Nisan 2017'de yapılan düzenlemeyle birikmiş GSS prim borcu olanlara da kolaylık sağlandı ve 2 Nisan'a kadar süre tanındı. 2 Nisan'a kadar gelir testine girenlerin prim borcu 53 lira üzerinden güncellenecek.
GSS prim borcu sorgulamak için e-Devlet'e bakabilirsiniz. Bunun için e-Devlet'e giriş yapmalısınız. e-Devlet sistemine girişte e-Devlet şifresi, mobil imza, e-imza veya bankacılık seçenekleriyle giriş yapabilirsiniz.
GSS prim borcu sorgulama işleminde e-Devlet'e giriş yaptıktan sonra arama kutucuğuna "Genel Sağlık Sigortası Tescil ve Prim Borcu Sorgulama" yazmak yeterli olacaktır.
YENİŞAFAK
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