Bordo mavililer transferi resmen açıkladı!
Trabzonspor Kulübü, Kolombiyalı futbolcu Hugo Rodallega'nın transferi konusunda Akhisar Belediyespor ve oyuncuyla anlaşmaya vardığını borsaya bildirdi.
Trabzonspor Sportif Yatırım ve Futbol İşletmeciliği Ticaret A.Ş.'den konuyla ilgili olarak Kamuyu Aydınlatma Platformu'na gönderilen yazıda şöyle denildi;
“Şirketimiz ile profesyonel futbolcu Hugo Rodallega Martinez arasında, 2018-2019 Futbol sezonu sonuna kadar (2,5 yıllık) anlaşma sağlanmıştır. Anlaşmaya göre oyuncuya; 2016-17 Futbol sezonu için 800 bin Euro garanti ücret, 2017-18 ve 2018-19 Futbol sezonu için ise 1 milyon 600 bin Euro garanti ücret ödenecektir.”
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